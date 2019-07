Ricardo Araújo Pereira de segunda a sexta-feira na TVI

NTV Hoje às 16:40, atualizado às 17:06 Facebook

O humorista pode ser visto aos domingos, no quarto canal, com “Gente Que Não Sabe Estar” mas, em outubro, mês de eleições Legislativas, vai ser presença diária no ecrã. Ricardo Araújo Pereira é o grande trunfo da TVI para outubro, o mês das eleições Legislativas. Atualmente com a rubrica “Gente Que Não Sabe Estar”, no “Jornal das 8”, aos domingos, o humorista vai ter influência alargada lá mais para o final do ano, altura em que poderá ser visto no pequeno ecrã de segunda a sexta-feira. “À imagem daquilo que fez há quatro anos, nas Legislativas anteriores, vai passar a […]