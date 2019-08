Ricardo Castro alerta para benefícios de dieta saudável

NTV Hoje às 13:30, atualizado às 13:35 Facebook

Após assistir ao internamento de Ângelo Rodrigues, Ricardo Castro falou publicamente sobre os benefícios de escolher um estilo de vida saudável e o passado com dietas “malucas”. O ator fez questão de deixar no perfil de Instagram um aviso aos seus seguidores das vantagens de optar por uma dieta sem processados ou comprimidos manipulados para emagrecer. “Os últimos dias têm sido tensos, em seco comecei a pensar as vezes em que acreditei e bebi seiva de plátano com uma colher de sopa de sumo de limão, para emagrecer, comprei xenical porque alguém disse que disse que era o melhor que […]