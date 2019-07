Ricardo Oliveira relaxa em rooftop

NTV Hoje às 19:00, atualizado às 19:14 Facebook

Twitter

Partilhar

Ricardo Oliveira aproveitou o dia de sol para bronzear e, desta vez, escolheu um rooftop ao invés dos destinos mais comuns, a praia ou piscina. O modelo e namorado da cantora Áurea, partilhou uma fotografia, no perfil de Instagram, na qual aparece de tronco nu a apanhar banhos de sol. “Vamos lá vitaminar! Uns na praia outros nos rooftops. Quem anda a fazer o mesmo?” questionou na descrição. View this post on Instagram Vamos lá vitaminar! Uns na praia outros nos rooftops 😎 quem anda a fazer o mesmo?? 🌞 A post shared by Ricardo Oliveira (@ricardojmoliveira) on Jul 19, […]