Ricardo Pereira apresenta programa da manhã na TV Globo

JN Hoje às 16:17 Facebook

Twitter

Partilhar

O ator português Ricardo Pereira é o novo apresentador do "Mais você na TV", substituindo Ana Maria Braga durante os seus períodos de ausência em 2019. É primeiro português e estrangeiro a alcançar este feito.

A estreia de Ricardo Pereira, que foi comunicada por aquele canal por uma nota enviada às redações, está marcada para a próxima segunda-feira. O ator terá o seu lado Ana Furtado.

"O Mais Você" é transmitido de segunda a sexta, às 8.50 horas locais, desde 1999 e é um dos programas com maior audiência no Brasil.

Ricardo Pereira já tinha sido convidado de Ana Maria Braga, jornalista, atriz e uma das caras mais emblemáticas da televisão brasileira, com cerca de 1,7 milhões de seguidores nas redes sociais.

Esta é a primeira vez que o português apresenta um programa de "daytime" num canal brasileiro, acrescentando assim mais um projeto de sucesso à sua carreira por terras cariocas e consolidando o percurso como apresentador.

Além da estreia no programa "Mais você", o apresentador irá começar a gravar a segunda temporada do programa "Sem cortes", transmitido na Globo Portugal. Em 2019, Ricardo Pereira continuará no ar com a novela da SIC "Alma e coração", a apresentar o "E especial" ao lado de Sofia Cerveira e será também presença assídua nas salas de cinema.

Participou em filmes como ""A minha vida em Marte", de Susana Garcia, "De perto ela não é normal", de Susana Pires, o filme "Aos nossos filhos" gravado ao lado da portuguesa Maria Medeiros e "Golpe de sol" gravado em Portugal e dirigido por Vicente Alves do Ó.

O apresentador regressa ainda em janeiro à Globo Portugal com um novo formato de entrevistas alagardas do programa "Sem cortes", chamado "Sem cortes bio", onde ao longo de 40 minutos entrevista convidados como Tony Ramos, Reynaldo Gianecchini, Cauã Reymond, Paolla Oliveira, entre muitos outros.

Ricardo Pereira conta com vários projetos de sucesso no Brasil, como "Deus salve o rei", "Jóia rara" ou "Liberdade, Liberdade".

No ramo da apresentação tem programas como "Dança da galera", "GNT" e "Sintonize".