Ricardo Pereira aproveita férias em família no Algarve

Ricardo Pereira aproveitou os últimos dias para umas férias divertidas ao lado da família, no sul do território português. O ator e a sua mulher, a empresária Francisca Pereira, apanharam banhos de sol, desfrutaram do mar e da piscina do hotel no Algarve, acompanhados pelos três filhos, Vicente, Francisca e Julieta. No Instagram, o casal partilhou com os fãs várias fotografias ao longo deste período de descontração. Os fãs não pouparam aos elogios ao clã Pereira. “Linda família”, lê-se em maior parte dos comentários realizados. View this post on Instagram Trupe reunida ❤️❤️❤️❤️❤️ A post shared by Ricardo Pereira (@ricardotpereira) […]