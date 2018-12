Ricardo Pereira baptiza filha mais nova em Lisboa

Sara Oliveira Hoje às 15:02 Facebook

Em Portugal para gravar a participação na novela da SIC "Alma e coração" e concretizar outro projetos, o ator Ricardo Pereira e a mulher, Francisca, aproveitaram para batizar Julieta, a filha mais nova, no sábado, na Igreja de Santa Maria Maior, a Sé de Lisboa.

Num dia especial e seguindo o exemplo do que já tinha feito, em 2015, com os dois filhos mais velhos, Vicente, de sete anos, e Francisca, de cinco, o casal juntou familiares e amigos numa cerimónia intimista "abençoada pelo padre Francisco".

Protagonista do momento, Juli, como é tratada a bebé, de quase 15 meses, encantou vestida com propostas da marca espanhola Fina Ejerique, uma das preferidas de Kate Middleton para os príncipes George e Charlotte.

Após a celebração do primeiro sacramento da Igreja, a festa realizou-se no hotel Tivoli Avenida Liberdade, onde a decoração combinou com os tons rosa e brancos da roupa de Julieta, numa fusão perfeita entre elegância e simplicidade.