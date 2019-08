Ricardo Pereira elogiado pela mulher num momento carinhoso

NTV Hoje às 11:00, atualizado às 11:27 Facebook

Twitter

Partilhar

Francisca Pereira assinalou publicamente o Dia do Pai, que se assinalou este domingo no Brasil, com uma mensagem romântica dedicada a Ricardo Pereira, repleta de elogios. Uma vez que a família vive atualmente no Brasil, a mulher do ator não ficou indiferente à data especial e decidiu celebrá-la. Francisca Pereira teceu vários elogios ao marido através de uma fotografia que partilhou no perfil de Instagram, na qual aparece Ricardo Pereira juntamente com os três filhos, Vicente, Francisco e Violeta. View this post on Instagram Nem nos meus melhores sonhos pensei num Pai tao perfeito para os meus filhos… generoso, aventureiro, […]