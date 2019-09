Ricardo Pereira tem nova tatuagem… desenhada pelo filho

NTV Hoje às 13:30, atualizado às 13:56 Facebook

O ator voltou ao Rio de Janeiro, no Brasil, para trabalhar na Globo. Foi à praia e mostrou uma “nova tatuagem”… feita pelo filho. Ricardo Pereira com o corpo tatuado? Muito improvável, porque as tatuagens não são uma das imagens de marca do ator português, mas quando os filhos entram em ação tudo pode suceder. Foi o que aconteceu, num destes dias, quando o intérprete e também apresentador da estação brasileira foi à praia: o filho pegou numa caneta e toca a tatuar o corpo do pai. View this post on Instagram Sol…e tatuagens que o Meu filho desenha no […]