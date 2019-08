Ricky Martin partilha fotografia da filha pela primeira vez

NTV Hoje às 22:30, atualizado às 22:39 Facebook

Oito meses após ser pai pela terceira vez, Ricky Martin decidiu mostrar o rosto da filha pela primeira vez nas redes sociais. Apesar de a bebé ter nascido no início deste ano, através de uma barriga de aluguer, o cantor apenas revelou o rosto da filha, Lucía Martin-Yosef, esta sexta-feira, numa fotografia ternurenta partilhada na conta de Instagram. “A luz dos meus olhos”, escreveu na descrição da publicação. View this post on Instagram La luz de mis ojos #Lucia A post shared by Ricky (@ricky_martin) on Aug 8, 2019 at 11:38am PDT A menina juntou-se aos irmãos gémeos, Valentino e […]