Ricky Martin prepara-se para ser pai pela quarta vez. O cantor e o seu companheiro, Jwan Yosef, está à espera de mais um bebé. O cantor porto-riquenho foi premiado com o The Human Rights Campaign National Visibility Award pela importância e trabalho que tem tido na luta pela defesa dos direitos da comunidade LGBT. “Jwan, não te estou a ver, mas ao meu marido Jwan, amo-te. Aos meu gémeos, Valentino e Matteo… amo-vos com todo o meu coração. São a minha força. Lucia, a minha menina que não está aqui connosco porque ficou em casa com a avó, para ela […]