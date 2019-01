Rihanna processa o pai por usar a sua marca registada

JN Hoje às 13:41 Facebook

Rihanna processou o pai depois de Ronald Fenty utilizar o apelido para a sua empresa, "Fenty Entertainment". O mesmo apelido já é usado pela cantora na sua marca de cosméticos.

A cantora - cujo nome é Robyn Rihanna Fenty - processou o pai depois de este criar uma empresa de agenciamento de talentos, juntamente com um sócio, à qual chamou "Fenty Entertainment". Ora, alega Rihanna, Fenty já é o nome da sua marca de cosméticos, pelo que, acusa, a empresa do pai está a tentar lucrar com a sua reputação, criando confusão nos consumidores.

Segundo o processo, a cantora "não tem absolutamente nenhuma afiliação com a empresa". Lê-se ainda no documento que Rihanna tem patentes registadas nos EUA para o uso da marca "Fenty" e que os pedidos formais de "cessar e desistir" nunca foram atendidos, prosseguindo a "Fenty Entertainment" a usar a mesma denominação desde a sua criação, em 2017.

Rihanna alega ainda que a "Fenty Entertainment" negociou uma digressão de 15 espetáculos na América Latina por 15 milhões de dólares (cerca de 13 milhões de euros), em dezembro de 2018, e dois espetáculos no Staples Center em Los Angeles e no T-Mobile Arena em Las Vegas por 400 mil dólares (350 mil euros), sem o consentimento da cantora.

Rihanna pretende que a empresa seja proibida de utilizar o nome "Fenty", visto que a cantora utiliza-o como marca da sua linha de maquilhagem, lingerie e sapatilhas. Em causa está a violação das leis da publicidade, concorrência e privacidade, segundo o processo.

O pai de Rihanna e a empresa "Fenty Entertainment" ainda não se pronunciaram depois da queixa.