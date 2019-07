Risco de incêndio marca ante-estreia do filme de Dwayne Johnson e Jason Statham

NTV Hoje às 19:00, atualizado às 19:24 Facebook

A ante-estreia do novo filme “Hobbs & Shaw”, no qual Dwayne Johnson e Jason Statham interpretam as personagens principais, ocorreu este fim-de-semana, em Hollywood. E ficou marcada por um percalço… Milhares de fãs lotaram os dois lados do Hollywood Boulevard, em Los Angeles, nos Estados Unidos, na ante-estreia d e”Hobbs & Shaw”, o filme que dá continuidade à saga “Velocidade Furiosa”, para verem Dwayne Johnson, Jason Statham, Idris Elba e Vanessa Kirby desfilarem pela passadeira cinzenta. Os atores do filme não deixaram de partilhar com os fãs, nas redes sociais, algumas fotografias do momento. View this post on Instagram Dangerous […]