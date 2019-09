Rita Ferro Rodrigues assinala aniversário da mãe

NTV Hoje às 17:30, atualizado às 17:32 Facebook

Rita Ferro Rodrigues assinalou publicamente, esta domingo, o 72º aniversário da mãe, Maria Filomena de Aguilar, com uma mensagem comovente, nas redes sociais. A apresentadora dedicou, no perfil da rede social Instagram, algumas palavras carinhosas à aniversariante através de uma fotografia em que Maria Filomena surge divertida, durante a festa de aniversário da sobrinha. “A minha abelha rainha faz anos. É a mãe mais incrível e uma avó do outro mundo. (…) A minha mãe toma conta de tanta gente, tem um coração tão bonito, gostavam que o mundo inteiro soubesse isto. Parabéns meu amor, minha mãe querida, meu doce”, […]