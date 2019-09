Rita Ferro Rodrigues deixa mensagem a Iva Domingues em dia de festa

NTV Hoje às 13:10, atualizado às 13:47 Facebook

Twitter

Partilhar

Rita Ferro Rodrigues fez questão de celebrar publicamente o aniversário da amiga e apresentadora Iva Domingues, com uma mensagem ternurenta. Esta segunda-feira é dia de festa para a ex-namorada do ator Ângelo Rodrigues porque faz 43.º aniversário. Por isso, a amiga e colega do Canal 11 decidiu deixar algumas palavras elogiosas para começar o dia. “Parabéns, querida Iva e querida carocha! A Iva faz anos e a sua filha Carolina também. Vamos ter um longo dia de trabalho mas vamos trabalhando e comemorando. Na foto ( ontem) risota de alegria e exaustão. Que seja assim sempre!” escreveu Rita Ferro Rodrigues […]