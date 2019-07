Rita Ferro Rodrigues mete-se com o marido e garante que não tem ciúmes de Cristina Ferreira

NTV Hoje às 22:30, atualizado às 22:49 Facebook

A apresentadora do Canal 11 não ficou indiferente a uma imagem de Rúben a dançar n’”O Programa da Cristina” e elogiou o companheiro, apesar de estar com “outra”. Rúben, ou Ben, como é conhecido entre os amigos, é assistente de realização d’”O Programa da Cristina” (SIC) e um dos técnicos em evidência, uma vez que já teve, inclusivamente, honras de ser entrevistado pela anfitriã. No último programa, Ben deu um passinho de dança, com direito a sapato de salto alto, o que chamou a atenção da sua mulher, Rita Ferro Rodrigues, apresentadora do Canal 11 da Federação Portuguesa de Futebol. […]