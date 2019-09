Rita Guerra casa-se em segredo pela quinta vez

NTV Hoje às 15:50, atualizado às 15:58 Facebook

Rita Guerra ficou noiva em 2016 e, no passado fim-de-semana, oficializou a relação com André Bergano. O casal, que trocou alianças em 2017 num gesto simbólico, subiu ao altar numa cerimónia civil discreta, só com amigos e familiares, de acordo com a informação avançada pela revista “Nova Gente”. Segundo a mesma publicação, o filho da cantora, Diogo, fez a revelação nos InstaStories. “Então, como é casar pela quinta vez?” perguntou. As especulações começaram quando Rita Guerra partilhou, no Instagram, uma fotografia em que a filha, Madalena, aparece com um vestido branco e, nos comentários da publicação, uma organização de eventos […]