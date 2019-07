Rita Mendes mima o namorado em dia de aniversário

NTV Hoje às 22:30, atualizado às 22:40 Facebook

Gui de Campos completou 42 anos e a DJ mostrou-se muito apaixonada. O amor com o empresário dura desde o início do ano. Pelo beicinho. Rita Mendes mostrou-se esta quinta-feira apaixonada pelo namorado, o gestor de eventos Gui de Campos, que completou 42 anos. A DJ escreveu um texto no perfil de Instagram a celebrar a data. “Ele faz anos… e eu é que recebi beijinhos. Ah “isto é que é vida” (como diria a minha filha Matita)”, referiu Rita Mendes. O namoro dura desde o início do ano e começou meses depois de a ex-apresentadora ter terminado a relação […]