Rita Pereira aconselha novos pais a habituarem bebés ao barulho

NTV Hoje às 16:00, atualizado às 16:27 Facebook

Twitter

Partilhar

Há oito meses a viver a experiência da maternidade com o nascimento do primeiro filho, Lonô, Rita Pereira deixou um conselho aos novos pais. A atriz da TVI deixou, esta quarta-feira, uma dica essencial nos InstaStories, ferramenta da rede social Instagram, para quem pretende que os seus filhos adormeçam com qualquer barulho. Rita Pereira aconselhou os pais a embalarem os bebés com “música a sério” de forma a criar um hábito. Para comprovar, deu o exemplo do pequeno Lonô que consegue dormir até com o aspirador a trabalhar. “O meu filho está a dormir e a casa está a ser […]