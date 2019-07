Rita Pereira ansiosa pela próxima viagem pede ajuda aos fãs

NTV Hoje às 18:00, atualizado às 18:33 Facebook

Rita Pereira está ansiosa para viajar até Itália, no entanto não sabe ainda o local específico onde ficar. Face a esta indecisão, a atriz pediu ajuda aos internautas. A também apresentadora recorreu à conta de Instagram para falar com os seguidores sobre o “dilema” que a anda a assombrar nos últimos dias. A intérprete da TVI quer ir a Itália, mas não sabe para onde. “Quero ir viajar. Gostava de ir para Itália. Para um sítio lindo, com praia de mar transparente, montanhas verdes, um por do sol de sonho, um delicioso esparguete à bolonhesa e um hotel confortável”, começou […]