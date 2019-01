Rita Pereira defende-se em direto na SIC

Sara Oliveira Hoje às 17:38 Facebook

Twitter

Partilhar

Visada no programa de comentário do social "Passadeira Vermelha". da SIC, Rita Pereira não se fez rogada e, via telefone, entrou em direto anteontem, durante a emissão. "Neste momento se a TVI me vir a fazer isso vai-me matar", começou por afirmar a estrela de Queluz de Baixo.

Em causa estava a imagem que publicou dos ensaios para mais um "Dança com as estrelas" em que mostrava que "a banha existe", quase um mês após ter sido mãe de Lonô, e que já lhe tinha valido críticas por parte dos seguidores, que acharam uma afronta para as mulheres que estão "acima do peso".

E, por essa razão, e por a considerarem influente, os comentadores do "Passadeira Vermelha", Ana Marques, Cláudio Ramos e Luísa Branco, acabaram por não concordar com a partilha de Rita que, na hora, resolveu defender-se.

"Eu tenho plena noção da quantidade de raparigas que me seguem e da quantidade de miúdas que me dizem "gostava de ser como tu". Quando eu percebi que a publicação tomou a proporção que tomou e para o lado errado, que eu não queria que tomasse, fiquei um bocadinho de pé atrás e pensei "apago este post ou não?"", confessou.

Bastante incomodada, a atriz sublinhou que tem "o direito de dizer" que tem banha, até porque não tem "um pneu do tamanho de um camião". "Sinto-me confiante e feliz com o corpo que tenho agora. Eu quero que as pessoas percebam que eu tanto me sinto feliz seca como com o corpo que tenho", garantiu, acrescentando que é "uma pessoa real".