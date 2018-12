Rita Pereira desvendou sexo do bebé

Sara Oliveira Hoje às 22:10 Facebook

As apostas davam como certo que atriz está grávida de uma menina, mas "é um rapaz" que vem a caminho. Assim mesmo anunciou Rita Pereira, este domingo à noite, no Instagram e em direto na TVI.

"Querido filho, prometo que não te vais chamar Beatriz", foi assim e na legenda de uma imagem da ecografia que a estrela da TVI tirou todas as dúvidas, confirmando que "é um rapaz".



Quando revelou estar grávida do primeiro filho, fruto da relação com o produtor francês Guillaume Lalung, Rita Pereira tinha avisado que "saberão sempre" por ela qualquer novidade e cumpriu.



O sexo do bebé foi sabido a par da estreia de mais uma edição de "Dança com as estrelas" na TVI que a atriz apresenta ao lado de Pedro Teixeira.



E, mesmo na reta final da gestação e sabendo que pode deixar o desafio a qualquer momento, a futura mamã tem-se entregado de alma e coração ao projeto, mostrando também talento na pista.