Rita Pereira emocionada por ser capa da revista “Forbes” em Portugal

Rita Pereira mostrou-se emocionada por ter sido escolhida pela versão portuguesa da revista “Forbes” para ser cada da edição do mês de setembro e apelidada de “rainha das redes sociais”. A atriz da TVI garantiu que se sente pouco à vontade quando é para falar dos louros do seu trabalho. No entanto, neste caso abriu uma excepção e, no perfil de Instagram, deixou uma mensagem de agradecimento à “Forbes”. “Não gosto de mostrar quando tenho orgulho de mim mesma, de uma conquista, de um momento. Fico envergonhada, de verdade. Fico a achar que vão pensar que tenho a mania. Mas […]