Rita Pereira escolhe Dubai como destino para primeira viagem internacional com o filho

NTV Hoje às 22:00, atualizado às 22:11 Facebook

Twitter

Partilhar

Rita Pereira, Guillaume Lalung e o filho, Lonô, viajaram até ao Dubai para a primeira viagem internacional em família. A atriz registou a chegada à cidade no perfil de Instagram, com uma fotografia no “Atlantis Aquarium Dubai”. “Olá Dubai. Estou aqui”, escreveu na descrição. View this post on Instagram Hey Dubai, I’m here 👋🏾 @visit.dubai #visitdubai @atlantisthepalm #atlantisthepalm #atlantisdubai A post shared by Rita Pereira (@hyndia) on Sep 17, 2019 at 7:32am PDT Rita Pereira aterrou no Dubai depois de, segunda-feira, partilhar fotografias dentro do avião com o filho, de nove meses, ao colo. Apesar de não ter revelado o […]