Rita Pereira exibe "barriguinha" na passadeira vermelha dos prémios MTV

Rita Pereira posou este domingo na passadeira vermelha dos MTV Europe Music Awards, a decorrer esta noite em Bilbao, Espanha.

A atriz marca presença no evento pelo segundo ano consecutivo, depois de no ano passado ter estado na gala dos MTV Europe Music Awards (EMA, na sigla em inglês) em Londres, Inglaterra.

E se em 2017 Rita Pereira deu nas vistas com um decote profundo, desta vez foi a "barriguinha" da primeira gravidez que de destacou no vestido cor de rosa brilhante que escolheu para usar esta noite em Bilbao, Espanha.

A cerimónia tem início às 20 horas na MTV Portugal e estão previstas atuações de Little Mix, Bebe Rexha, David Guetta, Jason Derulo, Panic! At the Disco, Alessia Cara, Marshmello, Bastille, Anne Marie, Jack & Jack, Hailee Steinfeld (que também é a apresentadora da noite), Nicki Minaj, Halsey, Rosalía e ainda Janet Jackson, que também vai receber a distinção de "Global Icon".

Diogo Piçarra distinguido com título "Best Portuguese Act"

Diogo Piçarra foi distinguido com o título "Best Portuguese Act" dos MTV 2018, por ter sido o artista português que mais votos recolheu na votação online, por escolha do público, que terminou no sábado.

Bárbara Bandeira, Bispo, Blaya e Carolina Deslandes estavam igualmente nomeados para o "Best Portuguese Act", uma das categorias regionais dos prémios de música do canal de televisão MTV.

Os prémios EMA são atribuídos anualmente pela MTV, a nível mundial, tendo categorias regionais referentes aos países onde a estação emite.

Nesta edição dos prémios europeus de música da MTV, a cantora Camila Cabello lidera as preferências, com seis nomeações, incluindo "melhor canção" e "melhor vídeo", por causa do tema "Havana".

Ariana Grande e Post Malone têm cinco nomeações cada, enquanto o rapper Drake e a cantora Dua Lipa têm quatro nomeações cada.

De acordo com o canal de música, a transmissão em direto dos prémios, através da rede internacional de canais da MTV, chega "a mais de 180 países e a 450 milhões de casas em todo o mundo", aos quais se juntam mais "350 milhões" de utilizadores de redes sociais.