Rita Pereira fala sobre possível casamento

Rita Pereira falou, esta quinta-feira, sobre a possibilidade de subir ao altar para oficializar a relação com o namorado, Guillaume Lalung. A atriz foi a convidada especial do matutino “Você na TV!” (TVI) e até teve direito a passadeira vermelha. A intérprete esteve à conversa com Manuel Luís Goucha e Maria Cerqueira Gomes sobre ter sido capa da revista “Forbes”, em Portugal. View this post on Instagram Rita Pereira foi considerada a maior influenciadora do país! . Parabéns Rita. 🎉 . . . #vocenatvtvi #programadamanhã #tvi #ritapereira @hyndia A post shared by Você na TV (@tvivocenatv) on Sep 5, 2019 […]