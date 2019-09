Rita Pereira faz pausa na TV no auge da fama

NTV Hoje às 19:00, atualizado às 19:19 Facebook

A atriz viajou para o Dubai e vai estar de férias até ao fim de outubro. Sem projetos na TVI, é reconhecida internacionalmente pela Forbes e pela Adidas. Rita Pereira está na maior cidade dos Emirados Árabes Unidos com o namorado, o produtor de eventos francês Guillaume Lallung e com o filho, Lonô. Sem projetos na TVI desde que gravou o “talent show” “A Tua Cara Não me É Estranha”, que se seguiu à novela “A Herdeira” e ao concurso “Apanha se Puderes”, a atriz vai fazer uma pausa na carreira para desfrutar de algum descanso na companhia da família. […]