Rita Pereira feliz com novo projeto... e com notícia do JN

JN Ontem às 22:42 Facebook

Twitter

Foi com agrado que a atriz e, agora, apresentadora de televisão Rita Pereira recebeu a notícia do "Jornal de Notícias" sobre a estreia na condução do programa da TVI "Dança com as estrelas".

Rita Pereira juntou-se na segunda-feira ao colega Pedro Teixeira, na apresentação da nova edição do programa de dança da TVI, que testa o talento de algumas caras conhecidas do público, e que estreia no domingo. No programa de ontem, nos estúdios da Plural, em Bucelas, a estrela da estação de Queluz de Baixo, que está grávida do primeiro filho, deu provas de que nem o barrigão a impede de brilhar em palco.

O JN não deixou escapar a ante-estreia e a atriz não deixou escapar elogios ao jornal. "Obrigada JN. Assim vale a pena dar entrevistas", escreveu no Instagram, na ferramenta InstaStories.

"Dança com as estrelas" estreia no próximo domingo já com Rita Pereira em contagem decrescente para ser mãe.