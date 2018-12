Hoje às 13:42 Facebook

À espera do primeiro filho, Rita Pereira partilhou duas fotografias nua no Instagram para celebrar o nono mês de gravidez.

A atriz que apresenta o programa "Dança com as Estrelas" na TVI, com Pedro Teixeira, namora com o francês Gillaume Lalung, e revelou, há duas semanas, que a criança é um menino.