Rita Pereira prepara bronze para o Meo Sudoeste

Hoje às 11:35, atualizado às 11:52

Depois de um fim-de-semana prolongado na companhia das amigas, Rita Pereira revela que vai marcar presença no primeiro dia do festival Meo Sudoeste. A atriz da TVI partiu rumo ao Algarve, na sexta-feira, para desfrutar de alguns dias de praia ao lado de três amigas, Carina Caldeira, Andra Toth e Juliana Herc, porém a diversão ainda não terminou. Em resposta a uma questão colocada por um seguidor, numa fotografia partilhada no Instagram, Rita Pereira afirmou que vai estar presente no primeiro dia do festival da Zambujeira do Mar, no dia 7 de agosto. View this post on Instagram Meanwhile… #summer […]