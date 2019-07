Rita Pereira rendida ao filho: “Não estou a conseguir lidar com o cenário deste miúdo!”

NTV Hoje às 16:50, atualizado às 17:00 Facebook

Rita Pereira está completamente rendida ao estilo do filho, Lonô, no que diz respeito ao “outfit” que este leva para a praia. A atriz deixou os seguidores enternecidos. A atriz já assumiu publicamente que está apenas como jurada no programa “A Tua Cara Não Me É Estranha” (TVI) para se poder dedicar ao seu filho durante mais tempo, inclusive, ir à praia com ele. No entanto, a mãe “babada” não resiste ao “cenário” de Lonô na praia, dentro de uma piscina e com um chapéu na cabeça. “Não estou a conseguir lidar com o cenário deste miúdo! Quem vai para […]