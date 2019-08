Rita Pereira revela destino de férias

NTV Hoje às 16:00, atualizado às 16:29 Facebook

Após alguns dias de descanso no sul de Portugal em família, Rita Pereira viajou até Marraquexe, Marrocos, para dar continuidade às férias. Os dias de sol e mar no Algarve ao lado do namorado, Guillaume Lalung, e do filho, Lonô, terminaram mas a diversão continua. A atriz revelou, através de várias fotografias que partilhou nos InstaStories, que encontra-se em Marraquexe na companhia dos dois amigos Luís Borges e Gonçalo Peixoto. TEXTO: Mariana Capante LEIA TAMBÉM: Namorado de Rita Pereira assinala cinco anos de relação