Rita Pereira revela o sítio mais louco onde fez sexo

Sem papas na língua, Rita Pereira revelou o sítio mais louco em que fez sexo. A atriz adiantou ainda que tudo aconteceu “nos tempos áureos” quando era mais nova. A atriz da TVI participou na rubrica “Perguntas Indiscretas”, do programa “Fama Show” (SIC), conduzida pela apresentadora Iva Lamarão, e abriu livro sobre a experiência sexual mais atrevida. “Qual foi o sitio mais louco onde já fizeste amor?” questionou a comunicadora do “magazine”. Ao que a jurada do concurso “A Tua Cara Não Me É Estranha” respondeu: “No cinema. Com o filme a dar!” “Não é tipo, de repente, tenho um […]