Rita Pereira salta de paraquedas no Dubai

NTV Hoje às 13:20, atualizado às 13:39 Facebook

Twitter

Partilhar

No Dubai, a desfrutar da primeira viagem internacional com o namorado, Guillaume Lalung, e o filho, Lonô, Rita Pereira decidiu saltar de paraquedas. A atriz partilhou, no perfil de Instagram e na ferramenta InstaStories, vários registos fotográficos da experiência “incomparável”, nomeadamente a preparação, o salto e a aterragem. “Quando vos perguntarem se conseguem chegar mais alto, a resposta tem de ser sempre sim! Nem que seja em skydive. […] Saltei com uma mulher e como pano de fundo tive o Dubai. […] É uma sensação única e incomparável”, escreveu na descrição de um vídeo, no qual mostra o momento do […]