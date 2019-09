Rita Pereira salta de um prédio de 42 andares

NTV Hoje às 14:40, atualizado às 14:49 Facebook

Twitter

Partilhar

No Dubai, a desfrutar da primeira viagem internacional com o namorado, Guillaume Lalung, e o filho, Lonô, Rita Pereira decidiu saltar um prédio de 42 andares. Após saltar de paraquedas na cidade dos Emirados Árabes Unidos, a atriz da TVI saltou de uma altura de aproximadamente 152 metros. O momento foi registado na integra e publicado nos InstaStories. “Vamos só finalizar esta viagem incrível com um vídeo a atirar-me do 42.º andar de um prédio”, escreveu. A atriz da TVI está há quase uma semana de férias no Dubai Recorde-se que momentos antes de o avião arrancar do aeroporto de […]