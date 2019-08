Rita Pereira só come três coisas quando está na praia

NTV Hoje às 16:45, atualizado às 17:19 Facebook

Rita Pereira revelou, esta segunda-feira, quais os alimentos indispensáveis para comer na praia. Descubra se as suas escolhas são iguais à da atriz da TVI. A também apresentadora do quarto canal está no Algarve, nomeadamente em Vilamoura, para a última festa do namorado, Guillaume Lalung, no NoSoloÁgua. Por isso, tem aproveitado cada momento para ir apanhar sol. Nas suas idas à praia, a dieta da intérprete passa por bolas de Berlim, batatas fritas e maçarocas de milho, como fez saber no seu perfil da rede social Instagram. View this post on Instagram Não acham que há alimentos que na praia […]