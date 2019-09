Rita Pereira viaja pela primeira vez para destino internacional com o filho

NTV Hoje às 10:20, atualizado às 10:23 Facebook

Rita Pereira, Guillaume Lalung e o filho, Lonô, embarcaram, na segunda-feira, para a primeira viagem internacional em família. A atriz partilhou o momento no perfil do Instagram com fotografias dentro do avião, nas quais surge com o filho, de nove meses, ao colo. Contudo, na mesma publicação, Rita Pereira revelou que organizar a viagem foi uma tarefa difícil. “Aqui vamos nós, na nossa primeira viagem internacional em família”, escreveu na descrição. View this post on Instagram Aqui vamos nós, na nossa primeira viagem internacional em família ✈️💙 (Parece que estou cool, mas organizar esta viagem foi um 🤦🏾‍♀️) #family #baby […]