Rita Redshoes assinala os dez meses da sua “melhor canção”

Rita Redshoes fez questão de assinalar publicamente, esta segunda-feira, os dez meses da sua primeira filha, com uma declaração que comoveu os seguidores. A cantora de 38 anos não podia estar mais feliz com a sua estreia na maternidade. Depois de ter vivido o primeiro Dia da Mãe como progenitora e o aniversário, Rita Redshoes continua em êxtase com a sua bebé. Desta vez, a intérprete recorreu ao perfil de Instagram para partilhar com os fãs a data em que a sua pequena faz dez meses. “Dez meses da minha melhor canção!” pode ler-se na legenda. View this post on […]