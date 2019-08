Rita Redshoes celebra Semana Mundial do Aleitamento Materno com foto inédita

NTV Hoje às 13:00, atualizado às 13:10 Facebook

Twitter

Partilhar

Rita Redshoes fez questão de assinalar publicamente a Semana Mundial do Aleitamento Materno, que se celebra de 1 a 7 deste mês, com uma fotografia inédita a amamentar a filha. A cantora deu à luz a primeira filha há quase um ano e está a transbordar de felicidade. Por isso, a intérprete não podia deixar passar em branco esta data tão importante e, além da imagem, partilhou a um pouco da sua experiência com a amamentação. "Sempre sonhei amamentar desde que pensei em ser mãe. Felizmente, passada meia hora da minha filha nascer, estava agarrada à minha maminha esquerda como [...]