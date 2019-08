“Roast” de José Castelo Branco já tem data e hora para ser transmitido na TVI

NTV Hoje às 17:00, atualizado às 17:06 Facebook

O Roast de José Castelo Branco, que aconteceu a 19 de julho, vai ser transmitido, este domingo, pela TVI. A cerimónia foi conduzida por Ana Garcia Martins, conhecida pelo blogue “A Pipoca Mais Doce”. O espetáculo de humor, que decorreu no Campo Pequeno, foi gravado pela estação de Queluz de Baixo e agora vai ser emitido para o público que não esteve presente poder assistir ao “roast” de José Castelo Branco. A novidade foi revelada por Hugo Sousa no perfil de Instagram. “Só para informar que o Roast do José Castelo Branco vai ser transmitido na TVI no próximo domingo […]