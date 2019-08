Rodrigo Trindade declara-se à companheira, Marta Peneda

NTV Hoje às 12:00, atualizado às 12:05 Facebook

Rodrigo Trindade declarou-se publicamente à companheira, Marta Peneda, com uma mensagem na qual afirma ser um “sortudo” por a ter na sua vida. O ator fez questão de utilizar, este sábado, a conta da rede social Instagram para demonstrar a todos os internautas que está completamente apaixonado pela sua mais-que-tudo. “Sou um sortudo! Olho para ti todos os dias e relembro a sorte que tenho”, escreveu o intérprete na legenda de uma foto em que o casal, que mantém uma relação há dois anos, aparece abraçado. View this post on Instagram Sou um sortudo 😍 olho para ti todos os […]