Rogério Samora abre negócio na Foz do Douro

Ana Filipe Silveira 09 Junho 2018 às 10:38 Facebook

Twitter

Ator inaugura o alojamento turístico "Golden Holidays by Rogério Samora".

É o início de uma outra vida para Rogério Samora. O ator, que em março passado anunciou querer retirar-se do meio artístico, inaugurou sexta-feira um alojamento turístico na Foz do Douro. Foi o próprio quem anunciou a sua entrada no mundo da hotelaria através das redes sociais, onde partilhou várias imagens desta sua nova aposta.

"Golden Holidays by Rogério Samora", assim se chama o espaço, situa-se na Rua do Passeio Alegre, um local privilegiado do Porto. Decorado em tons de azul, tem vista ampla para o rio e está recheado de peças de mobiliário e decoração assinadas por designers nacionais.

Este será o primeiro passo de Samora fora dos palcos. O intérprete, que tem contrato de exclusividade com a SIC até 2020, tinha sido chamado para integrar o elenco da próxima novela do canal, mas terá pedido à diretora de programas, Gabriela Sobral, para o deixar de fora do elenco. Poderá, assim, dedicar-se por completo ao seu alojamento turístico.

Já em março, enquanto convidado do programa "Queridas manhãs", também da estação de Carnaxide, surpreendeu a dupla de apresentadores - Júlia Pinheiro e João Paulo Rodrigues - ao revelar que queria abandonar a representação depois de quase 40 anos a ela dedicados. "Temos de ter noção de quando algo não nos faz completamente felizes", adiantou Samora, de 59 anos na altura.

Explicou ainda que a profissão de ator é "muito desgastante e louca" e que "nem sempre as pessoas percebem" a sua "forma de trabalhar". "Isso tem-me criado bastantes anticorpos", terminou.