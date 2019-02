Hoje às 13:04, atualizado às 13:06 Facebook

Twitter

Partilhar

Em entrevista no programa do humorista Jimmy Kimmel, Lady Gaga, que venceu o Oscar de Melhor Canção Original, comentou os boatos que dão conta de uma relação amorosa com Bradley Cooper, com quem protagonizou o filme "Assim nasce uma estrela".

Depois do sucesso que foi o filme que juntou Gaga e Cooper no grande ecrã, e com a artista a ajudar à festa ao anunciar o fim da relação com o agente Christian Carino, a ideia de que a cantora e o ator pudessem estar apaixonados na vida real começou a ganhar espaço. E veio com força quando, na cerimónia dos Oscars, ambos subiram ao palco para interpretarem "Shallow", que valeu uma estatueta dourada a Lady Gaga e deixou os fãs embevecidos com um possível romance.

Entrevistada por Jimmy Kimmel, que elogiou a atuação, considerando-a "uma das grandes atuações da história dos Oscars", Lady Gaga esclareceu que a cumplicidade com Cooper, namorado da modelo russa Irina Shayk, é só profissional.

"A 'Shallow' é uma canção de amor, o filme é uma história de amor. As pessoas viram amor ali, porque foi o que nós quisemos que vissem. Enganámo-vos!", disse Gaga, referindo-se às redes sociais, onde circularam os boatos que dão conta de uma relação amorosa, como "a casa de banho da internet".

A cantora explicou ainda que toda a atuação foi pensada por Bradley Cooper: "A maneira como foi filmado, a maneira como entrámos em palco vindos do público, o público iluminado, foi tudo ideia dele".

Veja aqui a entrevista de Jimmy Kimmel a Lady Gaga: