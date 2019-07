Cristiano Ronaldo quer vender casa do Gerês

Emília Monteiro Hoje às 14:17 Facebook

Twitter

Partilhar

Cristiano Ronaldo quer vender a mansão que mandou construir no Gerês. A casa com acesso direto à barragem da Caniçada fica em Valdosende, Terras do Bouro. "Ouvimos dizer que o Cristiano vai vender a casa mas, que se saiba, ainda não há comprador", disse ao JN Paulo Araújo, presidente da junta de Valdosende e conhecedor do património imobiliário da região.

Em Terras do Bouro, há quem fale que os valores pedidos pelo craque da Juventus para vender a propriedade estarão estão entre os 2,5 e os sete milhões de euros. A imobiliária de que Cristiano é proprietário também não registou qualquer venda.

Em maio, o jogador, os filhos, a namorada e a mãe estiveram na mansão que possui uma piscina, ginásio, jardins interiores e exteriores e um ancoradouro para barcos. Aliás, é por barco, atravessando a Caniçada que Cristiano Ronaldo se desloca a casa do amigo Jorge Mendes, que possuiu uma habitação na outra margem. Na vizinhança, estão também André Villas-Boas e César Peixoto.

Começando o verão, a casa começa a ser ocupada por amigos do capitão da seleção nacional. Pepe, Fábio Coentrão e Quaresma são presenças assíduas. Nas redes sociais, é frequente ver imagens dos filhos dos jogadores a brincar na piscina da casa de Valdosende.