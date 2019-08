Rosa do Canto exige “respeito” para drama de Ângelo Rodrigues

NTV Hoje às 14:00, atualizado às 14:23 Facebook

A atriz Rosa do Canto é uma das primeiras figuras públicas a comentar o internamento de Ângelo Rodrigues. Nas redes sociais, a intérprete de “Golpe de Sorte” pediu “respeito”. Depois de um primeiro dia sem grandes comentários na Internet, como se houvesse uma espécie de pacto de silêncio entre as figuras públicas, os atores começam, agora, a comentar, ainda que discretamente, o drama de Ângelo Rodrigues, que está internado no hospital Garcia de Orta, em Almada, com uma infeção muito grave e corre risco de vida. Rosa do Canto, a Amália de “Golpe de Sorte” (SIC) e colega de elenco […]