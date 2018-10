RTP não teme "furacão" Cristina Ferreira

Sara Oliveira Ontem às 21:37 Facebook

Numa altura em que os canais privados estão em convulsão, com trocas de profissionais de uns para outros, a RTP apresenta novidades, mas, segundo José Fragoso, diretor de programas, o objetivo continua a ser "cumprir o serviço público" e não competir com a SIC ou com a TVI.

E nem o que Cristina Ferreira possa trazer parece apoquentar o responsável que, no seu registo de tranquilidade, lembrou que nada ainda se sabe e que essas guerras não lhe tocam.

Mesmo que a comunicadora da Malveira some as manhãs com os finais de tarde, tem sempre "O preço certo" com Fernando Mendes (realiza-se há 15 anos) para contrariar, pois é o "clássico da televisão portuguesa com mais capacidade para se impor naquele horário", até mesmo quando ameaçado pelo diários do "Casados à primeira vista" (SIC).

"A nossa preocupação não é ter lucros ou ganhar dinheiro. Gostamos muito de ter telespectadores ligados a nós em todos os horários e queremos que haja essa capacidade de surpreender os telespectadores, mas há áreas em que nós não entramos e conteúdos que ignoramos", garantiu, à margem do regresso do "Praça da Alegria" às manhãs da estação pública num cenário renovado e "mais vivo".

O foco está no presente com o "lançamento de séries de ficção - para a semana, por exemplo, estreia "Soldado Milhões"-, uma das áreas de maior investimento", mas o futuro também está já a ser preparado em prol de "novos programas para o próximo ano", a par de outros que estão gravados, como "O artesão", com Sílvia Alberto na apresentação, que "está em condições de ser emitido", garantiu Fragoso, em conversa com os jornalistas.

Propostas diferentes

As mudanças nas manhãs foram decididas quando Fragoso assumiu funções, em meados de junho, e nada tiveram a ver com as alterações alheias, sendo certo que "reforçam o potencial" do projeto estreado há 23 anos e que, de 2015 até agora, tinha dado lugar ao "A Praça", depois de um hiato de pouco mais de um ano.

"O cenário do "Praça" estava com três anos e impunha-se criar uma cenografia nova para o programa e, quando isso acontece, aproveitamos para mexer também em alguns conteúdos. O programa passou a ter novamente três horas até ao "Jornal da Tarde", sublinhou José Fragoso. Acrescentou ainda que "o "Praça da Alegria" é um programa estrutural da grelha da RTP há muitos anos e é fundamental que funcione bem".

Sónia Araújo e Jorge Gabriel continuam a formar a dupla de apresentadores que, em breve, pode vir a tornar-se a única nas manhãs da televisão portuguesa, pois Manuel Luís Goucha continua sozinho no "Você na TV" (TVI) e Cristina já antecipou que também não vai ter par na SIC.