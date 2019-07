RTP vai exibir quatro novas séries até ao final do ano

NTV Ontem às 23:30 Facebook

A RTP continua a investir na ficção nacional e deve estrear quatro séries até final do ano. Lúcia Moniz, João Reis, Adriano Luz e Sophia Nicholson são alguns dos atores em destaque. Quatro séries para mostrar aos telespetadores. São estas algumas das apostas do canal público até ao final do ano, com as tramas “Solteira e Boa Rapariga”, “Luz Vermelha”, “Sul” e “Terra Nova”. “Solteira e Boa Rapariga”, com Lúcia Moniz, conta a história de uma mulher “com dificuldades em arranjar pretendentes”, referiu José Fragoso, diretor de Programas da RTP, durante um encontro com jornalistas. “Luz Vermelha”, baseada no caso […]