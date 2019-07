Rúben Dias animado com o novo álbum da namorada April Ivy

NTV Hoje às 15:45, atualizado às 16:05 Facebook

Rúben Dias está orgulhoso da sua namorada, a cantora April Ivy, por esta ter lançado esta sexta-feira o seu novo álbum intitulado “game.of.love”. O jogador de futebol está nos Estados Unidos com o Benfica a preparar a época que se avizinha. No entanto, não deixa de estar atento ao que se passa em Portugal, nomeadamente com a sua namorada. No perfil de Instagram, o defesa central mostrou-se orgulhoso por April Ivy, que acabou de lançar um novo trabalho discográfico. “Tão orgulhoso como a maneira que olho para ti nesta foto… muitos parabéns por esta conquista tão importante! Amo-te!” escreveu. View […]