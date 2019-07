Rúben Neves passeia-se pelo Zoomarine antes de partir para Inglaterra

NTV Ontem às 23:00 Facebook

O jogador de futebol Rúben Neves esteve a conhecer de perto todos os animais que estão presentes no Zoomarine Algarve. O atleta do Wolwerhampton fez- acompanhada da família. Antes de arrancar a pré-época com a equipa inglesa, o português de 22 anos aproveitou para se divertir na companhia da sua namorada, Débora, a sua filha, Margarida, e a sua irmã Sofia. “Estivemos no parque temático na semana passada e foi tão agradável, que voltámos novamente esta semana também para participarmos no programa dos golfinhos”, referiu Rúben Neves, que no espaço de uma semana esteve duas vezes no parque temático. O […]