Rúben Rua confessa que recusaria convite de Cristina para ir ao programa

Rúben Rua confessou que recusaria um convite para ir ao programa de Cristina Ferreira na SIC porque diz ser um gesto pouco profissional. O manequim e apresentador da TVI não teve “papas na língua” quando foi questionado sobre um possível convite para estar sentado no sofá de convidados d’”O Programa da Cristina” na estação “rival”. “Neste momento, estou ligado contratualmente à TVI. Por isso, nem sequer sei se é uma possibilidade estar noutros programas que não os do próprio canal”, explicou Rúben Rua ao SAPO Lifestyle. Contudo, o modelo de 32 anos adiantou ainda que, apesar da sua amizade com […]