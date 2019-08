Rubrica de Fernanda Serrano vai para o ar em setembro

NTV Hoje às 10:55, atualizado às 11:00 Facebook

Fernanda Serrano vai apresentar uma rubrica intitulada “O Resto É Conversa”, que será transmitida, a partir das 19 horas, no programa “A Tarde É Sua”, da TVI. Depois de algumas experiências como apresentadora, Fernanda Serrano vai mesmo ter direito a um espaço televisivo que tem estreia marcada para 2 de setembro na antena do quarto canal. A rubrica contará com a presença da economista e jornalista Helena Sacadura Cabral, a atriz Sílvia Rizzo, o comediante Carlos Moura e um convidado diferente em todas as emissões. “Será um programa de conversa descontraída e divertida, onde vamos falar de tudo: o que […]